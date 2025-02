Ángela Aguilar sorprende con nuevo look junto a Christian Nodal.

Ahora es criticada por ello.

Aquí los detalles.

La cantante mexicana Ángela Aguilar reapareció junto a su esposo, Christian Nodal, durante su concierto en la Feria Estatal de León en Guanajuato, la noche del miércoles 5 de febrero.

Su presencia en el escenario no pasó desapercibida, pero lo que realmente acaparó la atención fue su drástico cambio de imagen.

Aguilar, conocida por su característico cabello corto, sorprendió al lucir una cabellera larga y un tono rubio cenizo, alejándose así de su icónico estilo.

Aunque la cantante se mostró feliz y relajada, la reacción del público no tardó en llegar.

En redes sociales, numerosos internautas compararon su nuevo look con el de Belinda, ex pareja de Nodal. «Al estilo Belinda, no tiene estilo propio», comentó un usuario.

Otros también la vincularon con Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, otra expareja del cantante. «El largo de cabello como Cazzu y el color de Belinda», escribió otro internauta.

Desde hace semanas, Ángela ya había mostrado sus extensiones, lo que generó opiniones divididas entre sus seguidores. Así lo informa la agencia México.

Sin embargo, su cambio de color de cabello ha intensificado la discusión en redes sociales, convirtiéndola nuevamente en tendencia.