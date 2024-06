¿Se burló de Cazzu? Aseguran que Ángela Aguilar hizo lo inesperado

Ángela Aguilar desmiente rumores.

Fans acusan burla hacia Cazzu.

Controversia tras entrevista.

La reciente entrevista de Ángela Aguilar ha encendido las redes sociales, y muchos aseguran que la joven cantante se burló de Cazzu, la madre de la hija de Christian Nodal, tras el anuncio del noviazgo entre Nodal y Aguilar.

Los usuarios de las redes sociales no han dejado pasar las declaraciones de Ángela en una entrevista exclusiva con la revista «Quién».

Aseguran que sus palabras fueron una burla directa a Cazzu.

El romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar se confirmó pocos días después del anuncio de su separación de Cazzu, lo que generó una ola de rumores y especulaciones sobre una posible infidelidad.

DICE LA VERDAD DE LOS RUMORES DE EMBARAZO

Sin embargo, Nodal y Ángela han desmentido estas acusaciones, asegurando que su relación comenzó después de la ruptura.

En su entrevista con Quién, Ángela Aguilar se expresó de manera contundente respecto a los rumores de matrimonio y embarazo.

“No me cases y no me embaraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona», dijo.

«Las relaciones son consecuencia de ella», agregó.