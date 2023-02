Ante la versión que se dio a conocer de su presunta maternidad, la cantante no dudó en hablar al respecto y responder las dudas de los reporteros, quienes le informaron sobre lo sucedido. Pero, no es la única vez que sale a relucir el nombre de la hija de Pepe Aguilar a colación, sino que en los últimos meses ha estado envuelta en polémicas por los comentarios que hizo durante el Mundial de fútbol de Qatar.

Ángela Aguilar hijo: ¿Confirmó embarazo?

En un video que compartió en su plataforma de YouTube, contestó los “rumores de Google” que hay sobre su vida. En el clip, especificó que no se encuentra embarazada y se río de los comentarios que surgen en el buscador cuando ingresan su nombre. Además, confesó que “no sabía de dónde” surgió tal cuestionamiento.

“¿Ángela Aguilar embarazada? ¡No! Según yo, no. O sea, ¿de dónde salí?”, dijo la cantante en el video que compartió en redes sociales. “Ve mi panza, nunca he estado embarazada, ni… ¡No, no, no!”, señaló la intérprete antes de comenzar a cantar una de las canciones de su abuela, Flor Silvestre. Archivado como: Ángela Aguilar hijo