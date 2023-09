Ángela Aguilar rompe silencio: «Estas cosas me duelen»

Ángela Aguilar rompe el silencio

La cantante confesó su sentir ante críticas

Aseguró que «le duele»

La cantante Ángela Aguilar, rompió el silencio ante las críticas que recibe en redes sociales y como afrontó la situación.

La intérprete de ‘La Llorona’ se sinceró con sus fanáticos y declaró lo que debe de hacer para restarle importancia a la situación.

«Estas cosas me duelen», fueron las palabras de la hija de Pepe Aguilar en el video que compartió con sus seguidores en YouTube .

La joven, de 19 años, sigue en el ojo del huracán por diversas polémicas en las que se vio envuelta, como los comentarios sobre su origen étnico.

ÁNGELA AGUILAR ROMPE SILENCIO

En un emotivo y valiente acto de sinceridad, la talentosa cantante Ángela Aguilar decidió romper el silencio ante las críticas que recibe.

«Estas cosas me duelen, pero no sería quien soy si no salgo adelante.», declaró Aguilar en un video-blog que grabó para sus fans.

La joven intérprete de ‘Qué Agonía’ compartió sus pensamientos y emociones con sus seguidores, asegurando como lo enfrenta cada día.

En el clip que se hizo viral, mostraron que la cantante no dudó en hablar sobre sus sentimientos y mostrarse al borde de las lágrimas.