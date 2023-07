Hasta el momento no se ha confirmado nada al respecto, la cantante mexicana tampoco ha hablado al respecto sobre este supuesto romance entre ambas celebridades. Sin embargo, todos conocen lo cuidadoso que es Pepe con su hija menor, por lo que muchos dudan que se de esta relación.

De acuerdo con lo dicho por el programa Chisme No Like, la hija de Pepe Aguilar estaría involucrada en una relación con el jugador de los Dallas Cowboys, Josh Ball, quien en 2018 fue acusado por su expareja Sandra Sellers de 11 incidentes de violencia contra ella y otras personas.

La joven cantante Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de que en redes sociales comenzará a circular los rumores de un posible romance con una estrella de la NFL. Hasta el momento la mexicana no ha confirmado nada sobre su supuesta relación con el deportista.

Tras haber dado la increíble noticia, el programa de Chisme No Like mencionó que el jugador de Dallas reacciona constantemente a las publicaciones de la joven de 19 años de edad. Además mostraron fotos de ambos posando desde donde dicen es la oficina de los Aguilar ubicada en Houston, Estados Unidos. Archivado como: Ángela Aguilar romance Josh Ball

La música de la joven de 19 años también está ayudando a romper los estereotipos de género en la industria musical mexicana. Es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de expresarse a través de su música. Este es un mensaje importante para las mujeres jóvenes en México y alrededor del mundo.

La advierten sobre el jugador de la NFL

Inmediatamente algunos internautas reaccionaron al polémico video del programa del presentador Javier Ceriani, quien asegura que Ángela y Josh Ball tienen una relación: «Como se escandalizan deje a la gente vivir su vida cada quien que tenga sus propias experiencias. Ángela es una niña muy inteligente y tiene un gran padre que la cuida», dijo un usuario.

«Ese es el problema de sobreproteger a los hijos, después se involucran con cualquiera. Pobre niña Ángela», «Hay no Ángela no te involucres con este hombre por su expediente de violencia, eso no se quita mija te va a pegar a ti también aléjate por favor», fueron algunos de los comentarios. Archivado como: Ángela Aguilar romance Josh Ball. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .