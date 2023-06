Antes de llegar a su cumpleaños, la cantante compartió son sus millones de seguidores en Instagram una serie de fotografías en las que sorprendió al mostrar un look más «oscuro» y rockero. Esto sorprendió mucho a todos los que la siguen.

Los usuarios de Instagram han quedado muy sorprendidos por esa imagen. Algunos aseguran que lo que ha mostrado Pepe al ser «estricto» es mentira. Otros aseguraron que el cantante no tiene «autoridad» para decirle a su hija que no se tatúa cuando él mismo lo ha hecho.

La periodista de espectáculos, Nelssie Carrillo compartió una fotografía en la que aparece Ángela Aguilar con la espalda descubierta, pero al sorpresa no termina ahí. Un hombre se encuentra detrás de ella ya que parece que le está tatuado la espalda.

Ángela Aguilar rebela tatuaje: ¿Pepe le dio tatuaje?

Algunos usuarios que siguen la cuenta de Instagram han comentado: «Pues su papá tiene tatuajes en los brazos asi que, no tiene tanta autoridad para prohibirle a su hija no hacerlo, puede dar consejos mas no evitar que los hijos hagan lo mismo que él.»

«No que muy estricto el señor padre», «Seguramente le tatuaron la frase: No llores por mi Argentina!!!», otros se burlaron por la controversia que ha pasado con la cantante al decir que es «25% argentina» tras el mundial de Qatar. ARCHIVADO COMO: Ángela Aguilar rebela tatuaje