"Ahora que sigue 32% española y tampoco lo entenderemos???", "10% española pero no lo entenderías", "Vengo a ver si dice que somos de ascendencia española y que está orgullosa", fueron algunos de los comentarios que recibió de este tipo.

Ángela Aguilar reina Sofía: ¿No tiene modales?

El momento que fue inmortalizado por las cámaras, se puede ver como la cantante coloca su mano en la espalda de Sofía, una situación que estaría estrictamente prohibida, esto debido a que alguien que no pertenece a la realeza, sólo puede tocar a la reina si ésta extiende su mano para saludar.

"¿No le explicaron a la niña que no debe de tocar a la reina?", "Nadie le dijo a la monita esta que no puede ni debe tocar a la reina???? Pensó que estaba en su rancho". Ángela no se ha pronunciado al respecto ante las duras criticas que esta recibiendo.