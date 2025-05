Ángela Aguilar revela cambio físico por estrés y reflexiona sobre su vida personal

Ángela Aguilar pierde 10 kilos.

Estrés y ansiedad causaron cambio.

La familia, su apoyo constante.

Ángela Aguilar, la joven estrella de la música regional mexicana, sorprendió al hablar abiertamente sobre su reciente cambio físico.

En una entrevista con Pati Chapoy, la cantante reveló que perdió 10 kilos en tan solo un mes, una transformación que atribuye a factores emocionales y el estrés que ha enfrentado en su vida.

La cantante, quien ha sido objeto de comentarios y especulaciones en redes sociales sobre su apariencia, explicó: «Bajé como, ¿qué será?, 10 kilos en un mes».

Según Ángela, esta pérdida de peso está vinculada a la ansiedad y el estrés que ha experimentado en los últimos tiempos.

Ángela Aguilar habla sobre su pérdida de peso

A pesar de la atención mediática que ha generado su cambio, la intérprete aseguró sentirse en un proceso de mayor calma emocional, gracias en parte al apoyo de su familia.

Ángela también compartió el consejo de su padre, el cantante Pepe Aguilar, quien le ha brindado apoyo constante durante sus momentos difíciles.

«Mi papá siempre me dijo: no voy a decir que no ha sido difícil, soy un ser humano, tengo 21 años, estoy viviendo una nueva etapa en mi vida», comentó. Esa etapa a la que hace referencia incluye su vida como mujer casada.

La joven artista confirmó que lleva un año de matrimonio con Christian Nodal, con quien ha compartido tanto momentos hermosos como desafiantes.