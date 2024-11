Ángela Aguilar se consolida como Mujer del Año pese a la polémica y campaña en su contra

“Para todas las niñas que nos están viendo, que no apaguen su voz”, dijo Ángela en un mensaje dirigido a las nuevas generaciones.

Aunque no se especificó si se buscará que se realice por parte de la revista en cuestión u otra plataforma.

Fans de Cazzu impulsan campaña en Change.org para quitarle el título a Ángela Aguilar



La grafóloga publicó un video en su cuenta de TikTok para compartir su apoyo al movimiento en pro de la rapera argentina.

“Yo creo que se lo merece. Me parece que es una mujer con una gran inteligencia emocional, una mujer que ha tenido que maternar sola, que no ha hablado mal de absolutamente nadie, pero que sí habló de sus emociones y no se prestó a ningún juego.”

Sin embargo, la ceremonia en Ciudad de México concluyó con Ángela Aguilar consolidándose como la ganadora del título, resistiendo los intentos por despojarla del reconocimiento.

Con este galardón, Ángela reafirma su compromiso como artista y su dedicación a representar a México, mientras los seguidores de Cazzu no lograron cambiar la decisión de Glamour.