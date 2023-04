Los hermanos Aguilar, demostraron su apoyo a la familia Figueroa en estos instantes de profundo dolor. Julián Figueroa falleció repentinamente a causa de un infarto y fue su madre, Maribel Guardia, quien dio a conocer la inesperada pérdida. Por ello, familiares, amigos y gente del espectáculo no dudó en demostrar el cariño a la familia del fallecido cantante.

“Se me erizó la piel”

Leonardo no dudó en compartir las imágenes que se tomó con Julián y donde pasaron tiempo juntos. El cantante decidió mostrar un video en compañía del cantante, además del mensaje que recibió cuando su abuela Flor Silvestre falleció. Pero, sin duda alguna, fue la presentación donde cantaron a dueto que se robó el corazón de los fans de ambos y no dudaron en compartir el cariño que les tenían.

“Al leerlo se me puso erizo la piel, estamos contigo. Un abrazo”, “Julián te apreciaba, quería y admiraba mucho, fuiste para él un gran amigo, espero cuando nos toque escuchar ese dueto”, “Como me gusto verlos cantando. Leonardo con la voz de Don Antonio Aguilar y Julián como su papá. Me encanto. Lo siento mucho por esta gran pérdida a su corta edad. Dios lo tenga en el cielo”, escribieron en el post.