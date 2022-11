Ángela Aguilar se ‘descara’ modelando en desfile de lencería de Rihanna

“Me dijeron que estaba perfecta y me animé hacerlo”

“Me llegó una llamada de mi agencia de que alguien quería ver lo de una pasarela, yo pensé que se equivocaron y pregunté ¿saben que yo no hago eso?, pero dijeron que no importaba”, expresó Ángela entre risas. “Mido 1.68 cm, no soy muy alta. Me dijeron que estaba perfecta y me animé hacerlo”, concluyó en la entrevista compartida por Despierta América, Ángela.

Con información del Excelsior se sabe que otras de las grandes personalidades de la industria del entretenimiento con las que compartió Ángela Aguilar fueron: Irina Shayk, Cara Delevingne, Johnny Depp y Annita por destacar algunos.