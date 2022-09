¿Cómo te llegó la noticia cuándo te dijeron que estabas nominada otra vez al Grammy ?

“Estaba dormida porque tuve show el día anterior. Entonces yo me levanté, me desperté ya tarde, 08:30, ya es tarde. Pero cuando canto, cuando tengo showa o cuando me desvelo, pues yo justa era alrededor de las 09:30 y yo seguía. Y entonces de repente me empieza a sonar el celular y decía ‘¿qué les pasa, porque me están escribiendo tanto?’ Es más, hasta me enojé y les dije Mamá, ¿por qué, qué pasa? “.

“Yo ni siquiera sabía que iban a hacer las nominaciones ese día. Yo no tenía ni idea. Yo estaba en mi rollo, una locura, un orgullo completo por las nominaciones para mejor nuevo artista y mejor disco regional mexicano con premios a mexicana. Y ahora me está tocando este con este disco que yo creo que es de los mejores de mi carrera y si no me lo gano no pasa nada porque aquí tengo los de mi papá”. Archivado como: Ángela Aguilar Jaripeo Sin Fronteras