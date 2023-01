¿CONFIRMA SOSPECHAS DE SUS FOTOS 'PROHIBIDAS'? Ángela Aguilar 'se descara' y se anima a mostrar lo que nadie esperaba en nuevas y candentes imágenes.

En Twitter comenzaron a circular una serie de imágenes e incluso videos que aseguran que Ángela Aguilar es la protagonista de ellas en las que se ve sin ropa, tocándose su cuerpo y hasta sonriendo muy sexy a la cámara, sin embargo no se ha logrado comprobar la autenticidad de las mismas, ni quien es el responsable de la filtración de las mismas.

Por años, la imagen de Ángela Aguilar había sido intachable hasta que el año pasado la exhibieron besándose de lengua con su ex novio Gusy Lau razón por la que terminó su relación, y ella se alejó un poco del escándalo asegurando que habían vulnerado su confianza y se sentía humillada… pero ahora, aparentemente se filtraron imágenes de ella desnuda.

Con la filtración de material ‘prohibido’ de Babo, integrante de Cártel de Santa y la famosa Karely Ruíz, el 2023 no ha dado tregua para los escándalos de celebridades y ahora le tocó a Ángela Aguilar ser víctima de este tipo de acciones pues a través de redes sociales a la intérprete de ‘Qué Agonía’ la exhibieron como ‘Dios la trajo al mundo’ y ¿ella confirma todo?

¿La hija de Pepe no deja mucho a la imaginación en su cuenta de Instagram?

Aunque ella no se ha pronunciado de sus escandalosas fotos en Twitter, Ángela Aguilar dejó a sus fans sin aliento con una serie de imágenes en las que muestra mucha piel, unas en blanco y negro muy sensual donde viste un top que casi no se ve y un sombrero, simulando que no trae nada en el torso y elevando la temperatura.

La joven de 19 años de edad recibió cientos de comentarios por atreverse a mostrar su lado más sexy: “Clase, belleza y talento, todo tienes mi amiga bella!”, “Yo diría que la dejen de seguir”, “La princesa de México”, “Tú cómo siempre demostrando tú belleza en cualquier lugar”, “Aquí vemos claramente una niña que nació en cuna de oro”, “sigue adelante que nadie te tumbe tú carrera vuela alto”.