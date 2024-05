Pepe Aguilar confiesa lo inesperado de su hija Ángela Aguilar

Le dijo a su hija que se dedicara a hacerse mejor artista

No obstante, Pepe Aguilar reveló que hace poco tiempo Ángela Aguilar lloró por el hate que recibe en redes sociales, por lo que tuvo que consolarla.

«Se hacía que le valía ‘gorro’, hasta esa vez que yo me di cuenta que no…», aseguró el cantante.

Por otro lado, Pepe aseguró que no se ‘engancha’ cuando le hacen ese tipo de comentarios a él.

«Me vale ‘gorro, la neta, me quiero mucho, no es que me quiera a mí como Pepe Aguilar, quiero este cuerpo que es parte del universo», dijo (VEA LA ENTREVISTA AQUÍ).