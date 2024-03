Ángela Aguilar por fin habla de la hija de Lucero y dice que ni siquiera la conoce (VIDEO)

Las palabras de Aguilar sorprendieron a la audiencia, quienes no dudaron en dejar sus comentarios en el post viral de TikTok.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR : La Selección Mexicana está de luto por sensible muerte

En una reciente entrevista para un medio colombiano, la cantante no dudó en expresar su sentir ante la supuesta enemistad que tiene con la actriz de teatro.

¿Ángela Aguilar no soporta a Lucerito Mijares?

Entre ‘dimes y diretes’ la hija de Pepe Aguilar no se quedó callada y respondió por primera vez si es real que tiene una enemistad con la hija de Lucero.

La polémica rodeó a las dos mujeres después de que surgieron rumores sobre el ‘odio’ que podría existir entre las cantantes y las críticas que reciben por venir de familias famosas.

Por ello, la joven cantante, conocida por su franqueza y autenticidad, expresó su sentir de manera directa, desmintiendo cualquier tipo de conflicto entre ellas.

«Son una babosada, la verdad no he conocido a la peque, de verdad he visto que canta increíble», expresó Ángela Aguilar para Olímpica 105.9.