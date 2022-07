Fue a principios de abril que Ángela Aguilar pasó por un momento por demás incómodo

Una persona cercana a ella, se dice, filtró fotos de la cantante con el compositor Gussy Lau, su supuesto novio

Incluso, se aseguró que existían otras imágenes en las que aparecía sin ropa Ángela Aguilar fotos compositor. Todo un escándalo provocó la filtración de fotos de la cantante Ángela Aguilar con el compositor Gussy Lau a principios de abril, su supuesto novio, incluso se aseguró que existían otras imágenes en las que la cantante aparecía sin ropa, pero nunca se desmostró nada al respecto. “Son screenshots de un video que yo tenía. Todo era privado hasta que un amigo mío le tomo la foto, no es nada malo, pero se siente la traición de la confianza”, expresó el artista, que responde al nombre de René Humberto Lau y quien es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar. “Te invito a ver la luna mientras escuchamos a Joaquín Sabina”, dice Ángela Aguilar Días antes de este penoso incidente, Ángela Aguilar compartió una imagen en sus redes sociales que no dejó mucho a la imaginación, ya que luce un conjunto en color blanco que resalta su delineada figura: “Te invito a ver la luna mientras escuchamos a Joaquín Sabina….”, escribió la joven, quien cumplirá 19 años de edad en octubre. “Más que bellísima”, “Toda una princesita”, “Quiero oir de tu voz Bésame mucho y Te quiero para mí”, “Entre más natural, más hermosa”, “Tu belleza es más imponente que la simple torre que se ve atrás”, “Eres una diosa”, “Luces bellísima, tú eres la reina de nuestro México“, “Más guapa que cualquiera”, se puede leer en algunos comentarios (Archivado como: Ángela Aguilar fotos compositor).

¿Quién filtró las fotos de Ángela Aguilar con el compositor? Como se mencionó anteriormente, de acuerdo a lcompositor Gussy Lau, fue un amigo quien filtró las fotos en las que aparece junto a Ángela Aguilar, pero lo que más sorprendió es que fue él mismo quien se encargó de confirmar que entre ellos había una relación a pesar de la diferencia de edades. “Pepe está de acuerdo, Aneliz (madre de la joven) también. Ya Ángela conoce a mis papás, ya todos se conocen. A mí me escriben: ‘qué ídolo’ ‘oh dios’ y a la mujer la llaman fácil, yo odio eso. No iba aclarar nada, pero tengo que defenderla. Incluso podría tomar acciones legales porque están difamando; no lo voy a hacer porque no me interesa, pero si se meten con Ángela Aguilar no lo voy a permitir. Ella es una gran mujer”, dijo el compositor (Archivado como: Ángela Aguilar fotos compositor).

La cantante confesó que se sentía violentada “Estoy triste, defraudada. Me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, violada de la posibilidad de tener mi propia privacidad y poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó Ángela Aguilar en un video que compartió en sus redes sociales, pero que a la fecha ya no está disponible. “Me duele haber confiado en una persona que yo no debí confiar, me duele haber sido defraudada por una persona que nunca en mi vida pensé. Me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto… Va mucho más allá, esto es una invasión a mi privacidad, una invasión a mi derecho de poder escoger que anuncio, que no anuncio, porque yo creo que ya me merezco esa opción”, dijo la cantante (Archivado como: Ángela Aguilar fotos compositor).

Ángela Aguilar aseguraba que seguía siendo la misma En otra parte de este video, Ángela Aguilar aseguraba que, a pesar de las fotos que se filtraron donde aparece con el compositor Gussy Lau, seguía siendo la misma: “Estoy aprendiendo, estoy creciendo, ya sé lo que no quiero y no he tomado alguna decisión ni sé qué voy a hacer, no les puedo contestar nada de eso”. “Lo que sí les puedo decir es que tengo que tomarme un tiempo para reevaluar muchas decisiones que he estado tomando y ver como voy a proceder. Yo creo que mi abuela, mi linaje, mi apellido, no se merece esto y yo tampoco. No voy a estar contestando preguntas al respecto, me voy a enfocar en lo que siempre me he enfocado, en lo que ha sido mi vida por los últimos quince años que ha sido mi voz, mi trabajo y mi música, y con mi música hablo, tengo que enfocarme porque nos quedan muchas cosas que hacer” (Archivado como: Ángela Aguilar fotos compositor).

‘Presume’ sus atributos Luego de este penoso incidente, del cual su padre Pepe Aguilar no le dio mayor importancia, Ángela Aguilar siguió con su vida y sus compromisos profesionales como si nada hubiera pasado. En una de sus publicaciones más recientes en redes sociales, dejó con el ojo cuadrado a sus fans. “Más feliz no puedo estar”, expresó la cantante, quien lució un pantalón holgado que resaltaba su diminuta cintura, además de una blusa pegadita que levantó suspiros entre los internautas. Los halagos no pudieron faltar de parte de sus admiradores (Archivado como: Ángela Aguilar fotos compositor).