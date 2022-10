Ahora nuevamente la joven de 18 años se ha colocado en el ojo del huracán después de que comenzara a correr el rumor de que estaría saliendo con otro cantante pero eso no es todo, el escándalo creció aún más cuando se dio a conocer que sería un artista que tiene un poco más de 30 años de edad. Archivado como: Ángela Aguilar nuevo romance.

Se especula que la ‘princesa del regional mexicano’ podría tener un romance nada más y nada menos que con el cantante de origen colombiano, Manuel Medrano, quien tiene 35 años de edad. Todo esto se dio a conocer a través del famoso programa de ‘Chisme No Like’ cuando mostraron una imágenes que terminarían exhibiendo el supuesto romance de Ángela Aguilar.

"La hija de Pepe Aguilar tiene los mismos gustos, le gustan los hombres de 35 años, no de 20, que sean cantantes y que sean más o menos peloncitos como era Gussy Lau… Te mostramos que Ángela Aguilar le está tocando la pierna al cantante colombiano Manuel Medrano. Sí pensaba que Gussy Lau era tremendo este es un terremoto", señaló Javier Ceriani.

Todo comenzó luego de que ambas celebridades compartieran la misma fotografía pero de diferente perspectiva, en ellas sale la mano de Ángela sobre la pierna de Manuel Medrano, según a lo señalado por los periodistas y conductores de ‘Chisme No Like’, los dos se encontraban en el mismo hotel.

“En este hotel, donde ella fue a sacarse fotos, él estaba ahí, le mete la mano en la pierna, ella postea esa foto en sus propias redes, pero él la pone en un post donde muestra su miembro masculino y ella le pone like, esta chica está caliente”, siguió diciendo el periodista argentino para luego enviarle un mensaje al papá de la cantante, “Pepe dale rienda suelta”.

“Tiene 35 años, Ángela tiene 18”

“Tiene 35 años, Ángela tiene 18, ¿es necesario este post para una chica de 18, siendo una artista tan reconocida, con este hombre mostrando el bulto? Si yo fuera Pepe Aguilar no me gustaría”, dijo en un tono molesto el periodista Javier Ceriani durante el programa de ‘Chisme No Like’.

Hasta el momento tanto Ángela Aguilar como Manuel Medrano no se han pronunciado al respecto para desmentir o confirmar las sospechas de su romance, lo único que queda claro es que la intérprete de 'Ahí donde me ven' quitó la evidencia en donde aparecía tomando la pierna del cantante colombiano. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.