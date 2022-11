¿La integrante menor de la dinastía Aguilar se alejará de la música para vender tacos?

“Woow me encanta, yo quiero trabajar aquí… Ya voy a renunciar a ser cantante”, señaló Ángela Aguilar mientras seguía atendiendo a las personas que se acercaban para hacer sus pedidos. Pero cabe señalar que la integrante menor de la dinastía no fue la única, pues al arduo trabajo se le sumó su hermano Leonardo quién preparó las llamadas quesabirrias.

Ángela Aguilar sorprendió al confesar lo que había comido en una sola noche mientras atendía a las personas en la food truck, “¿Saben qué mi récord de tacos son 27 en una sentada? ¿Dónde me cupo? No sé”, señaló la intérprete de ‘Ahí donde me ven’ mientras preparaba otra orden más. Archivado como: Ángela Aguilar vendiendo tacos.