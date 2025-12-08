Ángela Aguilar revela cómo enfrenta críticas y protege su salud mental tras un año de matrimonio con Christian Nodal
Publicado el 12/08/2025 a las 15:51
- Ángela Aguilar enfrenta críticas
- Ataques no frenan matrimonio
- Mensaje de fortaleza femenina
Ángela Aguilar habló abiertamente sobre cómo ha vivido su primer año de matrimonio con Christian Nodal, un vínculo que en 2024 generó una fuerte controversia en redes sociales.
La artista reconoció que las críticas surgieron desde que la pareja confirmó su relación apenas dos semanas después de la ruptura del cantante con Cazzu.
A pesar del escrutinio público, la intérprete asegura que su vida matrimonial avanza con estabilidad y optimismo.
“Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere”, dijo en entrevista con Los Ángeles Times.
Priorizar la salud mental, su estrategia para sobrellevar la presión
Ángela confesó que la ola de comentarios negativos la obligó a replantear su bienestar emocional y a buscar ayuda profesional.
“No sé si lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental”, señaló al reflexionar sobre la presión mediática que ha enfrentado.
La cantante explicó que ha procurado no tomarse tan en serio las críticas, afirmando que es necesario “no creerte tanto todo, no ser tan egoísta… pues no es tan importante”.
Sin embargo, también reconoció que no es inmune al impacto emocional: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan”.
Un mensaje para las mujeres que viven situaciones similares
Aguilar aprovechó la entrevista para enviar un mensaje de apoyo a sus seguidoras y mujeres que atraviesan momentos difíciles por la opinión pública o el juicio social.
Aseguró que, pese a las adversidades, continúa avanzando sin poner en duda su capacidad de sobreponerse.
“Creo que seguir adelante es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda (…) cualquier mujer que esté escuchando esto, es demasiado valiosa”, expresó.
Añadió que el valor personal “está por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que el mundo puede creer”.
La importancia de la familia en medio del ruido mediático
Aun con la polémica que ha rodeado su relación, Ángela destacó que mantiene la perspectiva en lo verdaderamente esencial.
“Yo sí me siento muy afortunada de tener mi familia con salud, de estar juntos”, dijo, subrayando que existen problemas más graves que los comentarios en redes.
Explicó que enfocarse en lo positivo le ha permitido mantener estabilidad emocional y seguir desarrollándose profesionalmente.
También expresó gratitud por poder trabajar y sentirse segura mientras mantiene una vida familiar estable.
Un matrimonio observado por millones, pero sólido según la cantante
Para Ángela, el matrimonio con Nodal avanza bien pese al constante escrutinio público.
“Creo que eso se trata un matrimonio, nada más que el nuestro, pues está enfrente de muchas cámaras”, comentó sobre la exposición mediática.
La joven artista afirmó que la clave está en la empatía y el apoyo mutuo: “Hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas”.
A un año de casados, la pareja continúa construyendo su relación lejos de la narrativa pública y centrada en sus propias prioridades, apuntó ‘El Diario NY‘.