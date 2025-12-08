Ángela Aguilar revela cómo enfrenta críticas y protege su salud mental tras un año de matrimonio con Christian Nodal

Ángela Aguilar enfrenta críticas

Ataques no frenan matrimonio

Mensaje de fortaleza femenina

Ángela Aguilar habló abiertamente sobre cómo ha vivido su primer año de matrimonio con Christian Nodal, un vínculo que en 2024 generó una fuerte controversia en redes sociales.

La artista reconoció que las críticas surgieron desde que la pareja confirmó su relación apenas dos semanas después de la ruptura del cantante con Cazzu.

A pesar del escrutinio público, la intérprete asegura que su vida matrimonial avanza con estabilidad y optimismo.

“Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere”, dijo en entrevista con Los Ángeles Times.

Priorizar la salud mental, su estrategia para sobrellevar la presión

Ángela confesó que la ola de comentarios negativos la obligó a replantear su bienestar emocional y a buscar ayuda profesional.

“No sé si lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental”, señaló al reflexionar sobre la presión mediática que ha enfrentado.

La cantante explicó que ha procurado no tomarse tan en serio las críticas, afirmando que es necesario “no creerte tanto todo, no ser tan egoísta… pues no es tan importante”.

Sin embargo, también reconoció que no es inmune al impacto emocional: “Sí, obviamente las cosas negativas me afectan”.