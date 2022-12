En TikTok diversos videos se están haciendo virales por sus características y en esta ocasión uno muy peculiar llamó la atención de la gente, pues Ángela Aguilar ¿trabaja en Volaris? Un usuario de la red social captó el momento en que aparentemente ‘la hija de Pepe Aguilar’ le da instrucciones a unos señores para que no pierdan sus vuelos.

La cinturita de Ángela Aguilar es uno de sus singulares aspectos amados por la gente pues la hace ser única’ y la imagen que maneja es perfecta aunque no cuadra con su labor de cantante de música regional mexicana, sin embargo, ¿cambió todo eso por dedicarse a ser empleada de la aerolínea Volaris?

Después de su escándalo con las fotografías y video de su ahora ex novio Gusy Lau donde aparece besándolo de lengua, la hija de Pepe Aguilar tuvo que ‘desaparecer’ por un tiempo para que las ‘aguas se calmaran’ y que los medios de comunicación ya no la persiguieran sobre el tema con todo y que ya es mayor de edad y el tener pareja es lo más normal del mundo.

“¿Ángela Aguilar trabaja en Volaris?”, fue lo que aparece en el video del usuario de TikTok que captó el peculiar momento que después causó mucha controversia porque todo se trató de una confusión y en efecto, una mujer trabajaba en Volaris pero no era la cantante, aunque bien podría hacerse pasar como su doble por el enorme parecido.

La página de Instagram de ‘nelssie carrillo’ compartió las imágenes y rápidamente la gente comentó: “Nada Que ver se pasan el que se lleva que se aguante ehhh”, “La versión Ali express”, “Me has hecho reír jajajaja”, “Jajajaja si se parecen, la gran diferencia es que, esta chica se ve mas sencilla y amable”, “Jeje se parece tanto”, “Angela Aguilar pero purgada”, “Igualita”, “Angela versión Tepito”.

La chica voltea a la cámara y en efecto tiene todo el aspecto de Ángela Aguilar aunque es evidente que no tiene ni el cuerpo, ni la belleza de la hija de Pepe Aguilar, pero de lejos es casi idéntica, tanto así que el video de TikTok causó enormes comentarios de la gente burlándose del usuario que lo grabó y confundió a la nieta de don Antonio.

¿Idéntica como dos gotas de agua?

La joven de la que no se conoce el nombre, causó tanta expectación en los usuarios de redes sociales, que bien podría hacerse pasar como la hermana de Ángela Aguilar: “Idéntica como dos gotas de agua!!!”, “Separadas al nacer !!! seguramente se la quitaron a la madre cuando acababa de parir, nada más por que esta chica no anda producida pero así anda la Ángela en su rancho cuando no está frente a las cámaras”, “Su gemela”.

Medios de comunicación como ‘Las Estrellas‘, ‘El Heraldo de México‘ y ‘El Universal‘, recientemente reportaron que la hija de Pepe Aguilar se había cambiado el look, sin embargo sólo se trató de extensiones en su cabello pues es sabido que lo que distingue a Ángela es su corte de pelo, mismo que le trae ‘muchos dolores de cabeza’ por jovencitas que ‘se hacen pasar por ella’ como la empleada de la aerolínea ‘Volaris’. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LA SUPUESTA ÁNGELA AGUILAR DEL AEROPUERTO. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.