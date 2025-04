“Este año casi me rompe”: Ángela Aguilar responde a críticas y lanza dardo a Cazzu en Women in Music 2025

“Sinceramente, he tenido que pararme en el escenario y cantar a través de las lágrimas y he tenido que llorar bajo el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha salido de mi voz. Y aun así, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie”, agregó la intérprete.

La cantante inspira a niñas y honra su legado familiar

“A cada niña que está viendo esto y se pregunta si debería hacerse más pequeña para encajar en las ideas de alguien más sobre quién es ella, no lo hagas. En este mundo tratarán de escribir tu historia por ti; no los dejes. Canta tu verdad, y cuando te digan que te calles, si eso es lo que quieres, si realmente es lo que quieres, canta aún más fuerte”.

Ángela aprovechó el momento para rendir homenaje a su legado familiar y al papel que la música ha tenido en su vida.

“Porque la música es quien soy. Es el hilo que me conecta con cada mujer que vino antes de mí, como mi abuela Flor Silvestre, y me ha enseñado que estas mujeres aquí hoy no son mi competencia, porque somos el legado unas de otras. Y ella me enseñó que puedes luchar en silencio, y que la música habla mucho más fuerte que lo que dicen otras personas”.

La cantante Ángela Aguilar también alzó la voz por aquellas que no siempre tienen un micrófono frente a ellas.