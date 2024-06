Angela Aguilar rompe el silencio y niega estar embarazada y haberse casado; dice que no es una hipócrita

«Siempre he sido muy abierta y honesta con lo que hago y con lo que digo y eso me ha metido en muchos problemas», reconoció.

Y cuando nadie lo esperaba, ‘Angelita’ dijo que prefería ser honesta a ser hipócrita, como mucha gente en la industria del espectáculo.

«Otra vez me estoy metiendo en problemas, pero no me importa… Soy cantante, yo no soy ejemplo de nadie, yo no estoy para ellos», reveló.

Por otro lado, reconoció que en un inicio los comentarios que recibía le afectaban mucho, lo cual la ponía triste e incluso le provocó ansiedad y depresión.

Esta entrevista no podía terminar sin que le preguntaran a Ángela Aguilar por su relación con Nodal y si en realidad estaba embarazada y se había casado.