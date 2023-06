La joven cantante vuelve a entrar en polémica

Recibe fuertes críticas tras dar a conocer que no sabe quién es Gloria Trevi

Te enlistamos algunas de las polémicas en las que se ha envuelto

Ángela Aguilar le hace tremendo desaire a Gloria Trevi: La polémica hija del cantante Pepe Aguilar, ya no es nada extraño que se meta en controversia tras controversia, y no precisamente porque sea una artista problemática, si no por el hecho de que su forma de ser ha llegado a molestar a muchísimas personas, más en México.

Desde que la joven promesa del regional mexicano declaró que es «25% argentina», se ha desatado una ola de críticas por parte de la sociedad. Y de ahí, muchas críticas se han desatado; y ahora en una entrevista reciente, la cantante dio mucho de qué hablar por algo que dijo sobre Gloria Trevi.

La joven promesa Ángela Aguilar, volvió a entrar en polémica luego de que se comenzara a viralizar un video en TikTok en donde, durante una entrevista, le mencionaron a la cantante Gloria Trevi. Sin embargo, nadie se esperaba que la reacción que tendría Ángela iba a molestar a tantos.

Mientras que le pedían a la artista que cantara una canción, le dijeron que interpretara una de la intérprete de ‘Con Los Ojos Cerrados’, a lo que Ángela Aguilar reaccionó dando a entender que no le queda claro quién es, es decir, no conociendo a Gloria Trevi.