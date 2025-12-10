¿Ángela Aguilar dejará de cantar? Revela su interés por actuar y asegura entre risas: “Dramática sí soy”

¿Ángela Aguilar dejará de cantar?

Abre puertas a proyectos

Redes reaccionan divididas

Ángela Aguilar, una de las voces más influyentes del regional mexicano, sorprendió a sus seguidores al confesar que le gustaría incursionar en la actuación en algún momento de su carrera.

La cantante compartió este deseo durante una reciente entrevista, donde habló sobre sus aspiraciones personales y artísticas más allá de la música.

Aunque no tiene un proyecto formal relacionado con el cine o la televisión, dejó claro que la idea le entusiasma y no la descarta para el futuro.

Su declaración generó reacciones inmediatas entre sus fans y detractores, quienes llevaron el debate a redes sociales.

“Me encantaría explorar ese mundo”

Ángela Aguilar explicó que siempre ha sentido curiosidad por la actuación, especialmente por la capacidad de los actores para transformarse en distintos personajes.

“Me encantaría, me encantaría aunque yo no sé cómo le hacen los actores… para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante”, confesó la cantante.

Comentó que interpretar canciones también implica un componente actoral, pues se requiere transmitir emociones con autenticidad.

“Siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tú tienes que sentir lo que estás cantando”, señaló durante la charla.