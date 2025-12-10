¿Ángela Aguilar dejará de cantar? Revela su interés por actuar y asegura entre risas: “Dramática sí soy”
Publicado el 12/10/2025 a las 15:34
- ¿Ángela Aguilar dejará de cantar?
- Abre puertas a proyectos
- Redes reaccionan divididas
Ángela Aguilar, una de las voces más influyentes del regional mexicano, sorprendió a sus seguidores al confesar que le gustaría incursionar en la actuación en algún momento de su carrera.
La cantante compartió este deseo durante una reciente entrevista, donde habló sobre sus aspiraciones personales y artísticas más allá de la música.
Aunque no tiene un proyecto formal relacionado con el cine o la televisión, dejó claro que la idea le entusiasma y no la descarta para el futuro.
Su declaración generó reacciones inmediatas entre sus fans y detractores, quienes llevaron el debate a redes sociales.
“Me encantaría explorar ese mundo”
Ángela Aguilar explicó que siempre ha sentido curiosidad por la actuación, especialmente por la capacidad de los actores para transformarse en distintos personajes.
“Me encantaría, me encantaría aunque yo no sé cómo le hacen los actores… para poder meterse en esos papeles se me hace impresionante”, confesó la cantante.
Comentó que interpretar canciones también implica un componente actoral, pues se requiere transmitir emociones con autenticidad.
“Siento que quizá las interpretaciones de las canciones son como un poco como actuar porque tú tienes que sentir lo que estás cantando”, señaló durante la charla.
No cierra la puerta a futuros proyectos
La intérprete dijo que, aunque no hay una propuesta concreta, estaría dispuesta a aceptar un papel si llega la oportunidad adecuada.
“Es un mundo que me encantaría explorar”, afirmó al recalcar su interés artístico hacia la actuación.
Entre risas, añadió: “Dramática sí soy, entonces quizás por ahí se puede hacer algo”, una frase que rápidamente fue retomada por usuarios en redes.
La joven estrella afirmó que, por ahora, está enfocada en su música, pero mantiene la mente abierta a un desafío actoral.
Su vida personal también salió a conversación
Durante la entrevista, Aguilar habló de su primer año de matrimonio junto a Christian Nodal, asegurando que, pese a las críticas y presiones, ambos siguen fortaleciendo su relación.
Comentó que han sorteado retos y comentarios negativos, pero ella confía en seguir construyendo más años de vida junto a su esposo.
Aunque el tema sentimental no fue el centro de la conversación, sus declaraciones mostraron una faceta más íntima de la artista.
La mezcla entre vida personal y aspiraciones profesionales mantuvo a la audiencia atenta a cada una de sus palabras, según ‘Milenio‘.
Redes sociales reaccionan dividido ante su deseo de actuar
Las reacciones en redes sociales no tardaron y, como suele ocurrir con la cantante, estuvieron marcadas por opiniones encontradas.
Algunos usuarios criticaron su interés por actuar, interpretando sus palabras como una imitación de íconos como Rocío Dúrcal o Selena.
Otros resaltaron que la entrevista se centró en su carrera sin comparaciones externas, celebrando su manera “educada y humilde” de expresarse.
También hubo mensajes de apoyo, como el de un usuario que afirmó: “A partir de hoy se acaba el hate para ti, tu madurez y talento apagarán la mala intención de la gente”. La conversación sigue creciendo, mostrando que cualquier declaración de Ángela Aguilar continúa provocando intensos debates entre fans y detractores.