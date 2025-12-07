Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Entretenimiento » Ángela Aguilar asegura que cumple su promesa de apoyar a migrantes durante su gira en EE.UU.

Ángela Aguilar asegura que cumple su promesa de apoyar a migrantes durante su gira en EE.UU.

Ángela Aguilar reafirma su apoyo a comunidades migrantes y aborda críticas, además de compartir su interés por explorar la actuación.
Por 
2025-12-07T20:37:56+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
Ángela Aguilar apoya a migrantes con su gira/Foto: Mezcalent

Publicado el 12/07/2025 a las 15:37

  • Ángela Aguilar apoya a migrantes
  • Críticas por donaciones
  • Sueños de actuar próximamente

Ángela Aguilar reafirmó que está cumpliendo el compromiso social que hizo al iniciar su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos.

La cantante de regional mexicano explicó que parte de las ganancias se están destinando a apoyar a comunidades migrantes afectadas por las políticas y desafíos actuales.

En entrevista con Los Angeles Times, declaró: “Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”.

La conversación tuvo lugar tras su reciente presentación en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde el público la ovacionó.

Un compromiso con raíces familiares y sociales

Ángela Aguilar apoya a migrantes
Ángela Aguilar apoya a migrantes-Foto: Mezcalent

Aguilar recordó que su promesa surgió desde el primer anuncio de la gira, motivada por sus raíces mexicanas y la influencia de su familia artística.

La joven intérprete, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, reiteró que su intención es retribuir al público latino que la ha apoyado durante su carrera.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Revela de qué hablaron? Cazzu rompe el silencio tras su encuentro con Belinda

Aunque no detalló montos ni mecanismos exactos de ayuda, han circulado rumores sobre una posible donación equivalente a un dólar por cada boleto vendido.

En redes sociales, las especulaciones provocaron reacciones encontradas entre seguidores y detractores.

Reacciones divididas ante su anuncio

La declaración de la cantante se volvió viral en cuestión de horas, generando muestras de apoyo, pero también críticas y dudas.

Algunos usuarios cuestionaron la veracidad de la ayuda, publicando comentarios como: “Y cómo va a donar si en sus conciertos regalaban los boletos”, “No le creo nada” y “Ajá y eso ocurre solo en su imaginación”.

Las dudas se intensificaron debido a las cancelaciones de 12 de las 18 fechas originalmente programadas, incluidas presentaciones en Nueva Jersey, Pensilvania, Chicago y Carolina del Norte.

La artista no informó públicamente las razones detrás de estas cancelaciones, lo que alimentó el escepticismo en línea.

Sueños más allá de los escenarios

Durante la misma entrevista, Aguilar habló sobre su interés en incursionar en la actuación, un terreno que considera desafiante pero atractivo.

Cuando le preguntaron si le gustaría actuar, respondió emocionada: “Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores… tienes que sentir lo que estás cantando, pero este es un mundo que me encantaría explorar”.

La cantante señaló que su propia personalidad “dramática” podría adaptarse bien a proyectos audiovisuales futuros.

Este interés abre una nueva faceta en su carrera, que podría combinar música, interpretación y presencia mediática.

Una gira que combina música y causa social

La gira “Libre Corazón 2025” concluirá el 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada, cerrando un recorrido marcado por presentaciones emotivas y un mensaje de solidaridad.

Aguilar destacó que la causa migratoria es cercana a millones de familias latinas en EE.UU. y reafirmó su intención de seguir apoyándolas.

El gesto filantrópico, aunque cuestionado por algunos, forma parte de una narrativa personal que la artista busca construir desde su plataforma.

Con el final de la gira a la vista, Aguilar insiste en que su promesa continúa en marcha y que su compromiso con las comunidades migrantes permanece intacto, según ‘La Opinión‘.

@dayanechrissel

Ángela Aguilar confirma sus donaciones para los inmigrantes en Estados Unidos #angelaaguilar #chisme #usa

♬ sonido original – Dayane Chrissel

Etiquetas: ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados
Novio de Emily Cinnamon

Emily Cinnamon, hija del Canelo Álvarez, sorprende a su novio con lujoso reloj Cartier y desata reacción en redes
Novio de Alicia Villarreal

Novio de Alicia Villarreal responde al rechazo de Melenie y le envía mensaje público
Demanda de Nodal contra Cazzu 

Demanda de Christian Nodal contra Cazzu reaviva sospechas de infidelidad y desata nueva polémica
Cazzu habla sobre Belinda

Cazzu aclara su postura sobre Belinda y explica por qué no planea colaborar con ella
Muere Rafael Ithier

Muere a los 99 años Rafael Ithier, fundador de El Gran Combo de Puerto Rico