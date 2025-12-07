Ángela Aguilar asegura que cumple su promesa de apoyar a migrantes durante su gira en EE.UU.
Publicado el 12/07/2025 a las 15:37
- Ángela Aguilar apoya a migrantes
- Críticas por donaciones
- Sueños de actuar próximamente
Ángela Aguilar reafirmó que está cumpliendo el compromiso social que hizo al iniciar su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos.
La cantante de regional mexicano explicó que parte de las ganancias se están destinando a apoyar a comunidades migrantes afectadas por las políticas y desafíos actuales.
En entrevista con Los Angeles Times, declaró: “Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”.
La conversación tuvo lugar tras su reciente presentación en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde el público la ovacionó.
Un compromiso con raíces familiares y sociales
Aguilar recordó que su promesa surgió desde el primer anuncio de la gira, motivada por sus raíces mexicanas y la influencia de su familia artística.
La joven intérprete, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, reiteró que su intención es retribuir al público latino que la ha apoyado durante su carrera.
Aunque no detalló montos ni mecanismos exactos de ayuda, han circulado rumores sobre una posible donación equivalente a un dólar por cada boleto vendido.
En redes sociales, las especulaciones provocaron reacciones encontradas entre seguidores y detractores.
Reacciones divididas ante su anuncio
La declaración de la cantante se volvió viral en cuestión de horas, generando muestras de apoyo, pero también críticas y dudas.
Algunos usuarios cuestionaron la veracidad de la ayuda, publicando comentarios como: “Y cómo va a donar si en sus conciertos regalaban los boletos”, “No le creo nada” y “Ajá y eso ocurre solo en su imaginación”.
Las dudas se intensificaron debido a las cancelaciones de 12 de las 18 fechas originalmente programadas, incluidas presentaciones en Nueva Jersey, Pensilvania, Chicago y Carolina del Norte.
La artista no informó públicamente las razones detrás de estas cancelaciones, lo que alimentó el escepticismo en línea.
Sueños más allá de los escenarios
Durante la misma entrevista, Aguilar habló sobre su interés en incursionar en la actuación, un terreno que considera desafiante pero atractivo.
Cuando le preguntaron si le gustaría actuar, respondió emocionada: “Me encantaría, aunque yo no sé cómo le hacen los actores… tienes que sentir lo que estás cantando, pero este es un mundo que me encantaría explorar”.
La cantante señaló que su propia personalidad “dramática” podría adaptarse bien a proyectos audiovisuales futuros.
Este interés abre una nueva faceta en su carrera, que podría combinar música, interpretación y presencia mediática.
Una gira que combina música y causa social
La gira “Libre Corazón 2025” concluirá el 13 de diciembre en Las Vegas, Nevada, cerrando un recorrido marcado por presentaciones emotivas y un mensaje de solidaridad.
Aguilar destacó que la causa migratoria es cercana a millones de familias latinas en EE.UU. y reafirmó su intención de seguir apoyándolas.
El gesto filantrópico, aunque cuestionado por algunos, forma parte de una narrativa personal que la artista busca construir desde su plataforma.
Con el final de la gira a la vista, Aguilar insiste en que su promesa continúa en marcha y que su compromiso con las comunidades migrantes permanece intacto, según ‘La Opinión‘.
