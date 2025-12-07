Ángela Aguilar asegura que cumple su promesa de apoyar a migrantes durante su gira en EE.UU.

Ángela Aguilar apoya a migrantes

Críticas por donaciones

Sueños de actuar próximamente

Ángela Aguilar reafirmó que está cumpliendo el compromiso social que hizo al iniciar su gira “Libre Corazón 2025” en Estados Unidos.

La cantante de regional mexicano explicó que parte de las ganancias se están destinando a apoyar a comunidades migrantes afectadas por las políticas y desafíos actuales.

En entrevista con Los Angeles Times, declaró: “Estamos ayudando a las comunidades que están teniendo ahorita problemas con todo el tema migratorio en los Estados Unidos. Estamos donando a esas causas que para mí son muy importantes”.

La conversación tuvo lugar tras su reciente presentación en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde el público la ovacionó.

Un compromiso con raíces familiares y sociales

Aguilar recordó que su promesa surgió desde el primer anuncio de la gira, motivada por sus raíces mexicanas y la influencia de su familia artística.

La joven intérprete, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, reiteró que su intención es retribuir al público latino que la ha apoyado durante su carrera.

Aunque no detalló montos ni mecanismos exactos de ayuda, han circulado rumores sobre una posible donación equivalente a un dólar por cada boleto vendido.

En redes sociales, las especulaciones provocaron reacciones encontradas entre seguidores y detractores.