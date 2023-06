La música de la joven de 19 años también está ayudando a romper los estereotipos de género en la industria musical mexicana. Es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de expresarse a través de su música. Este es un mensaje importante para las mujeres jóvenes en México y alrededor del mundo.

«Que groseros yo no muestro de más, muestro de menos y por gusto, por que quiero y porque yo no soy ese tipo de personas», dijo en el clip. Luego se arrepiente y menciona que «no tiene nada de malo, si lo quieren hacer ustedes, pero yo no», dijo en la grabación de red social.

A través de un video en una cuenta creada por sus seguidores en TikTok , donde se puede ver a la joven mexicana luciendo un traje de baño en color negro. Luego se muestra una grabación donde la hija de Pepe asegura que ella no muestra de más cuando se deja ver con sus vestimentas.

Anteriormente, en otro video que publicó en Tik Tok, la hija de Pepe Aguilar, se lució al mostrar su figura, pero ahora no con unos trajes de baño sino con uno de sus bikinis más sensuales, uno de color rojo intenso y diminuto. Fue también en la playa que la cantante dejó ver que se mantiene en gran forma y que es producto del ejercicio al que se somete día a día.

Toda una señorita

En una de sus publicaciones más recientes, Ángela Aguilar, aparece en un sexy bikini en color negro desde la playa sin que le importen las críticas de la gente, pues con esas dos mini prendas, encendió las más bajas pasiones de sus fans que ven cómo al pasar de los años va tomando forma su cuerpo y es más atractiva para ellos, la publicación se puede ver en su cuenta oficial de Instagram.

«Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti», se lee en el post a lo que de inmediato más de 5, 700 personas reaccionaron con un comentario mientras un millón de seguidores le dieron me gusta, eso cuando la artista ya suma poco más de 9 millones en su cuenta oficial.