¿Problemas en el amor?; Ángela Aguilar aconseja ‘No tener novio’

¿Está afrontando problemas con su supuesto novio?

Ángela le pide a sus seguidores ‘no tengan novio’

Termina confesando que se la compuso a ‘un niño muy mal portado’, ¿indirecta?

Ángela Aguilar aconseja no tener novio: La cantante de música regional mexicana, quién hace poco más de un mes estuvo envuelta en una polémica ya que le encontraron un ‘supuesto novio’ y se filtraran unas imágenes ‘comprometedoras’ con él, la intérprete de ‘Dime como quieres’ dio unas declaraciones que dieron mucho de qué hablar…

Y es que en uno de sus más recientes conciertos, Ángela Aguilar dio a entender que pueda que tenga algunos problemas en el amor, incluso diciendo que es una ‘mala decisión’ tener novio. Se había estado diciendo que la cantante mantenía una relación con el compositor de regional Gussy Lau, ¿Habrán tenido problemas de pareja?

Pide a sus fans ‘no tengan novio’

Puede ser que a Ángela Aguilar no le haya ido tan bien en el amor, pues recientemente la intérprete de ‘Ahí Donde Me Ven’ dio unas palabras en un reciente concierto que dieron mucho de qué hablar; pues comenzó diciendo que el tema que iba a interpretar se lo había dedicado a alguien…

“La siguiente canción que voy a cantar yo la compuse a un niño que era muy mal portado”. Estas declaraciones fueron hechas a sus fanáticos en el concierto en Guadalajara, Jalisco que dio la cantante. “Déjenme decirles aquí ‘niñas no tengan novio’. No tengan novio. No tengo nada más que decir, más que no tengan novio”, expresó. Archivado como: Ángela Aguilar aconseja no tener novio