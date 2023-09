Humillan a Ángela Aguilar en el escenario y abandona concierto

En el clip, se observó a la cantante interpretando ‘Qué Agonía’ y al público en silencio, por lo que no duda en salir del lugar mientras los músicos seguían tocando.

«Ángela Aguilar, nadie le hace caso en sus canciones y se enojó. Se fue de la tarima porque no cantaban sus canciones», destacó la cuenta.

Aguilar, sigue en el ojo del huracán después de que mencionó que es «argentina» durante el Mundial de Qatar 2022 y el público no aceptó dicho comentario.

A través de redes sociales, se difundió el video del instante en que la intérprete de ‘La Llorona’ decide retirarse y los internautas no dudaron en hablar al respecto.

La hija de Pepe Aguilar, se encontraba cantando en show y al darse cuenta de que el público no estaba coreando sus canciones, decidió abandonar el lugar.

El incidente no es el único motivo por el cual Ángela Aguilar ha estado en el centro de la atención mediática en los últimos meses.

La joven intérprete, conocida por su impresionante voz y su destacada carrera, fue víctima de los internautas, quienes no dudaron en ‘atacar’ esa acción.

¿No la quieren en escenarios?

El popular clip, también muestra una segunda parte de aquel incidente y muestran a la intérprete ignorando la situación y caminando con un par de acompañantes.

De nueva cuenta, esta acción no pasó desapercibida por los internautas, quienes no dudaron en recordar que ella es ‘argentina’ y no mexicana.

«Pobrecita argentina… Aprende a respetar a México, que te ha dado que tragues», «Qué presumida», señalaron algunos internautas.

«Bravo, le dieron una buena lección», ¿Quién es Ángela Aguilar?», «El pueblo los quita», declararon en el video que compartió @enriitv.