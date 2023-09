Ángeles en tu Mundo: ¿Quién es tu ángel guardián?

Gratitud

Agradece a tu ángel de la guarda por su constante presencia y apoyo. Exprésale tu gratitud desde el corazón. Para la conclusión, termina el ritual diciendo la siguiente oración:

«Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me entregues en los brazos de Jesús, José y María. Con tus alas me persigno y me abrazo de la cruz, y en mi corazón me llevo al dulcísimo Jesús. Con Dios estoy en paz, con Dios me levanto en paz, con la Virgen María y el Espíritu Santo de mi lado. Amén.»

Deja las velas encendidas por un momento más, si lo deseas, y luego apágalas con cuidado.

Este ritual para ángel guardián te permitirá establecer una conexión más profunda con tu ángel de la guarda y recibir su guía y protección en tu vida cotidiana. Siéntete libre de repetir este ritual siempre que desees fortalecer tu conexión con tu ángel y recibir su apoyo espiritual.