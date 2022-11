“Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa 4. Muchas familias han experimentado la combustión lenta de esta enfermedad y, por supuesto, no somos diferentes; así que hablo desde la perspectiva de un hombre de familia, pero con profunda humildad hacia la banda, los mayores fans que un grupo podría tener y este galardón excepcional”, declaró Taylor en el escrito.

¿Una lucha constante?

Le Bon, leyó un par de fragmentos en la carta que entregó Taylor, pero, más tarde, el escrito fue publicado a través de su página en línea. Tyalor, detalló el proceso por el que está pasando después de ser diagnosticado con cáncer de próstata metastásico y que causó su ausencia en esa noche tan especial para la banda; al igual, agradeció al público por el apoyo obtenido.

“Tengo los doctores Rodgers y Edwards y el tratamiento médico que hasta hace muy poco me permitía seguir rockeando. Aunque mi condición actual no es una amenaza inmediata para la vida, no existe una cura. Recientemente, me estaba yendo bien después de un tratamiento de extensión de vida muy sofisticado, eso fue hasta hace una semana cuando sufrí un revés, y a pesar de los esfuerzos excepcionales de mi equipo, tenía que ser honesto en que tanto física como mentalmente, estaba empujando mis límites”, declaró.