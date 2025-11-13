Andropausia: la “menopausia masculina” explicada en 6 puntos por Expertos!
Publicado el 11/13/2025 a las 16:52
- Andropausia : Disminuye la testosterona gradualmente
- Afecta energía y deseo sexual
- Puede tratarse con hábitos saludables
La andropausia, también llamada “síndrome de déficit de testosterona” o “hipogonadismo de inicio tardío”, es una etapa natural en la vida del hombre que suele pasar desapercibida.
Aunque se compara con la menopausia femenina, no es igual: los hombres no pierden completamente su capacidad reproductiva, pero sí experimentan una disminución progresiva en los niveles hormonales, especialmente de testosterona.
A continuación, te explicamos los aspectos más importantes para entenderla y sobrellevarla.
Andropausia: una etapa natural en los hombres
1. ¿Qué es la andropausia?
La andropausia se refiere al descenso gradual de testosterona, la hormona sexual masculina producida en los testículos.
Esta reducción no ocurre de manera brusca, sino lentamente con el paso de los años.
A partir de los 30, los niveles comienzan a caer, y entre los 45 y 50 años, muchos hombres ya notan los primeros cambios físicos y emocionales.
A diferencia de las mujeres, los hombres pueden seguir siendo fértiles durante toda su vida, aunque su capacidad reproductiva disminuya.
2. ¿A qué edad aparece?
No existe una edad fija.
Algunos hombres comienzan a sentir los efectos a los 45 años, mientras que otros hasta los 70.
Se calcula que menos del 7% de los varones menores de 70 años presentan síntomas, aunque la cifra aumenta hasta casi un 20% después de esa edad.
Los factores que pueden adelantar su aparición incluyen el sobrepeso, el estrés crónico, el consumo excesivo de alcohol o tabaco, y enfermedades como la diabetes o la hipertensión.
3. Síntomas más comunes
Los signos pueden variar de un hombre a otro, pero los más habituales son:
- Disminución del deseo sexual y problemas de erección.
- Cansancio, falta de energía y pérdida de masa muscular.
- Cambios de humor, irritabilidad o depresión.
- Trastornos del sueño, nerviosismo o ansiedad.
- Aumento de grasa corporal, especialmente en el abdomen.
- Pérdida de vello, masa ósea y fuerza física.
Estos síntomas suelen confundirse con el envejecimiento normal, lo que retrasa el diagnóstico.
4. Diagnóstico y tratamiento
Para confirmar la andropausia, es necesario realizar análisis de sangre que muestren niveles bajos de testosterona en al menos dos pruebas consecutivas.
Cuando el déficit es claro y los síntomas afectan la calidad de vida, el médico puede recomendar terapia de reemplazo con testosterona, en forma de inyecciones, parches o geles tópicos.
Sin embargo, no todos los hombres necesitan este tratamiento: solo quienes presenten una reducción significativa de testosterona y síntomas persistentes.
5. Consejos naturales para sobrellevarla
Además del tratamiento médico, existen hábitos que ayudan a mejorar el bienestar físico y emocional:
- Mantener una alimentación equilibrada, rica en proteínas y baja en grasas saturadas.
- Practicar ejercicio físico moderado, al menos 2 horas y media semanales.
- Dormir entre 7 y 9 horas cada noche.
- Reducir el consumo de alcohol, tabaco y cafeína.
- Mantener relaciones sexuales frecuentes, ya que estimulan la función hormonal.
Compartir los sentimientos con la pareja o amigos para evitar el aislamiento emocional.
6. Mitos y verdades
Uno de los errores más comunes es creer que todos los hombres necesitan terapia hormonal.
No es así: muchos pueden envejecer con buena calidad de vida sin recurrir a la testosterona.
Otro mito frecuente es que la andropausia es “vergonzosa”.
No es así: En realidad, es una etapa biológica normal y tiene tratamiento.
Consultar con un especialista en endocrinología o urología es la mejor forma de detectarla y afrontarla sin tabúes.
La andropausia no significa el fin de la vida sexual ni del vigor masculino.
Con buenos hábitos, chequeos médicos y una actitud informada, es posible mantener energía, salud y bienestar durante esta nueva etapa.
Aviso: Este artículo tiene fines únicamente educativos e informativos y no sustituye la consulta con un profesional de la salud. Si presentas síntomas o dudas, acude a un médico especializado.
¿Has notado algún cambio en tu energía o estado de ánimo con el paso de los años que podría estar relacionado con la andropausia?
