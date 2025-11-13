Andropausia: la “menopausia masculina” explicada en 6 puntos por Expertos!

Andropausia : Disminuye la testosterona gradualmente

Afecta energía y deseo sexual

Puede tratarse con hábitos saludables

La andropausia, también llamada “síndrome de déficit de testosterona” o “hipogonadismo de inicio tardío”, es una etapa natural en la vida del hombre que suele pasar desapercibida.

Aunque se compara con la menopausia femenina, no es igual: los hombres no pierden completamente su capacidad reproductiva, pero sí experimentan una disminución progresiva en los niveles hormonales, especialmente de testosterona.

A continuación, te explicamos los aspectos más importantes para entenderla y sobrellevarla.

Andropausia: una etapa natural en los hombres

1. ¿Qué es la andropausia?

La andropausia se refiere al descenso gradual de testosterona, la hormona sexual masculina producida en los testículos.

Esta reducción no ocurre de manera brusca, sino lentamente con el paso de los años.

A partir de los 30, los niveles comienzan a caer, y entre los 45 y 50 años, muchos hombres ya notan los primeros cambios físicos y emocionales.

A diferencia de las mujeres, los hombres pueden seguir siendo fértiles durante toda su vida, aunque su capacidad reproductiva disminuya.