La batalla por la alcaldía de Nueva York: Cuomo y Mamdani en confrontación

Las urnas en las primarias demócratas de Nueva York cerraron el 24 de junio a las 9 p. m., dejando la mirada fija en los resultados que definirán al candidato para la alcaldía de la ciudad.

Aunque los resultados definitivos no se conocerán hasta el 1 de julio, los principales contendientes se perfilan como Andrew Cuomo, exgobernador de Nueva York, y Zohran Mamdani, asambleísta estatal.

Cuomo, a sus 67 años, representa un regreso político notable después de su salida forzada del gobierno en 2021 debido a escándalos de acoso sexual.

A lo largo de su carrera, ha sido visto como un centrista, nombrando incluso a republicanos en su administración.

🚨 JUST IN: Polls are closing soon in New York City and Muslim Socialist Zohran Mamdani has FALLEN BEHIND Andrew Cuomo, at a 42% chance of winning, per Polymarket.

New York may be a little LESS doomed if Dems lock Zohran out of a victory tonight. pic.twitter.com/5ZTb4pN0VU

— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 25, 2025