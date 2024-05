¡No le hizo caso a EEUU! López Obrador negó endurecer medidas migratorias por presiones

LÓPEZ OBRADOR NEGÓ ENDURECER MEDIDAS MIGRATORIAS

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que en su Gobierno haya endurecido las acciones migratorias.

Aparentemente por presiones del actual mandatario de Estado Unidos, Joe Biden, o del anterior, Donald Trump (2017-2021), se cree que ocurrió este cambio.

“No, es que yo no me dejo presionar por nadie, México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún Gobierno extranjero», declaró.

«Eso ya pasó, eso también es de lo que se ha ido y espero que no vuelva», respondió el gobernante mexicano a una pregunta expresa en su conferencia matutina.