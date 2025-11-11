Andrés Iniesta bajo investigación por presunta estafa agravada

Andrés Iniesta es investigado por presunta estafa agravada vinculada a su empresa NSN Barcelona. Inversionistas peruanos denuncian pérdidas por eventos que nunca se realizaron.

Andrés Iniesta, exjugador del FC Barcelona y campeón del mundo con España, enfrenta una investigación por presunta estafa agravada relacionada con su empresa NSN Barcelona.

Según denuncias, varios inversionistas —principalmente peruanos— habrían sido engañados mediante proyectos deportivos y artísticos que nunca se realizaron.

Más de 600 mil dólares comprometidos

Los denunciantes aseguran haber invertido en eventos que contaban con el respaldo de NSN Sudamérica, filial de la empresa de Iniesta. A pesar de contratos firmados y garantías ofrecidas, las actividades nunca se concretaron.

Cooperación internacional y quiebra

Las autoridades peruanas han solicitado cooperación internacional para esclarecer los hechos. En 2024, NSN Barcelona se declaró en quiebra, sin devolver los fondos a los afectados, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible esquema fraudulento.

Golpe a la imagen del ídolo

La denuncia fue impulsada por la firma Gucho Entertainment S.A.C., junto a otros inversionistas. De comprobarse su participación directa, Iniesta podría sufrir un duro golpe a su legado como una de las figuras más queridas del fútbol mundial.

Te puede interesar: Dónde ver la UEFA Champions League 2025-26 EN VIVO