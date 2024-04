¿Andrés García está vivo? Su viuda, Margarito Portillo, hace inesperada confesión

Narra experiencia ¿paranormal?

“Solamente sueño, sueño con él. El 2 de noviembre se manifestó de alguna manera, me estuvo tocando como el cancel de mi cuarto», dijo.

«Y yo pensaba que era un pájaro carpintero o algo así, porque (era) de una manera consistente”, narró a Ventaneando, en su emisión de este 3 de abril.

“Me levanté porque no me dejaba de hacer el ruido. Me levanté, abrí la ventana y no era nada. Después, aún abierta la ventana, seguía tocando, entonces … ya supe que era él”, agregó.

Margarita Portillo consideró esa experiencia como algo «normal», especialmente porque se produjo durante el Día de Muertos.