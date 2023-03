“Me han contactado y han querido saber de la salud de Andrés. El doctor me informó que lo veía bien esto desde la situación física que tiene, que es una enfermedad incurable, progresiva . Está desintoxicado, esto hace que esté muy consciente de su situación y le genera ansiedad, pero está estable”, dijo en la entrevista. Archivado como: Andrés García delicado salud

Cabe recordar que la vida del ex actor de Televisa se ha visto afectada debido a la cirrosis, la cual fue provocada por su vida con excesos. Se ha mencionado que Andrés está libre de sustancias tóxicas desde hace cinco meses, pero Margarita Portillo da malas noticias sobre el actor.

“Se va debilitando poco a poco”

Según la esposa del galán de telenovelas, a pesar de cuanta con los cuidados necesarios no ha perdido el apetito y ha ido disminuyendo de peso considerablemente. “Tiene una calidad de vida lo mejor que pudiera estar. No ha perdido el apetito, aunque come muy poquito”.

Luego mencionó que cada día se va debilitando, ya que cuenta con un colchón y una cama especiales para su movilidad, y en general tiene la mejor calidad de vida posible: “Se va debilitando poco a poco, es un proceso de su enfermedad y me dice que esto es hasta que Dios quiera, lo que su cuerpecito aguante y Dios quiera tenerlo con nosotros”, agregó. Archivado como: Andrés García delicado salud