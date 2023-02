Andrea Legarreta confirma separación de su esposo Erik Rubin

En el post, Legarreta le dedica unas emotivas palabras a quien fue su pareja, además de no alarmar a sus seguidores aplicando la frase de “la vida es así”, sin embargo, afirma que seguirán preocupándose por sus hijos que tuvieron en la relación, por lo que terminaron “en buenos términos”.

En el post se alcanza a leer: “Hoy hemos decidido compartir algo muy personal… Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses, Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”… Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos”.

Andrea decidió publicar un comunicado para sus amigos y seguidores, donde afirma que la decisión de separarse ya había sido pensada hace 5 meses, afirmando que las parejas se enamoran “para toda una vida” pero ese no fue su caso.

La conductora afirma que seguirán cuidando de sus hijos como siempre lo han hecho

Cabe destacar que en la publicación de su ruptura con Erik Rubín, Andrea Legarreta no señaló ningún problema en específico que haya tenido con el actor mexicano, la conductora de televisión afirma que “todo está bien con él” y al parecer terminaron en buenos términos. a pesar de los escándalos de infidelidad por ambas partes.

!Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja”, afirmó Andrea.