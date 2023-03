Y aunque estos solamente han sido rumores, la gente no deja pasar desapercibidos los momentos íntimos en donde durante los ’90 POP TOUR’, se les ve demasiado cerca y hasta a punto de besarse en varias ocasiones, es así como las palabras de Legarreta podrían significar algo más allá que una simple frase.

Y es que luego de que la expareja oficializara su separación y dieran sus declaraciones a los medios, no han parado los ‘ataques’ y rumores en cuanto al motivo por el cuál se separaron. Uno de los más fuertes fue supuestamente un amorío del cantante con Apio Quijano, ¿Ahora Andrea confirma sospechas? Esto es lo que dijo.

Andrea Legarreta envía indirecta a Erik Rubín. Luego de los múltiples divorcios que se han estado dando a conocer por las últimas semanas en los conductores del programa mexicano ‘Hoy’, no deja de pasar de ‘moda’ el tema de Andrea Legarreta y Erik Rubín, pues éste fue el inicio de otras malas noticias con los conductores del programa.

“Me acaban de mandar una foto que dice ‘Confirma romance con Peña Nieto’, y yo salgo abrazada y hasta beso y todo… O sea no queda más que reírse” En seguida no dudó en calificar de psicópatas a quienes confirmaron la mala información, “¿De qué están hechos? Son unos enfermos mentales, psicópatas y luego a veces entras y te ponen ‘Y entonces decidió poner su negocio de pastillas para adelgazar’”, dijo la conductora de Televisa.

Andrea Legarreta envía indirecta a Erik Rubín: El ex de la conductora mexicana ¿Le fue infiel?

Por medio del programa ‘Chisme No Like‘, se ha hablado en mútiples ocasiones sobre los supuestos amoríos que la pareja llegó a tener, esto en palabras de Javier Ceriani y Elisa Beristain, quienes se encargan de dar a conocer los chismes del momento y aseguran tener pruebas de todo lo que revelan.

Y es que se cuenta que además de los encuentros que Erik tuvo con su compañero de escenario, también se habla de que el ahora ex de Andrea Legarreta supuestamente fue infiel: “Nueve años de relación de Erik Rubín con una odontóloga”. Posteriormente dan a conocer una fotografía de un like que Erik le dejó a esta doctora en Instagram en donde aparece en traje de baño. “Asquerosamente en el 2016 le pone like, odontóloga, más joven que Andrea Legarreta…”, mencionó Javier Ceriani.