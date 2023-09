Andrea Legarreta estalla contra Javier Ceriani y Elisa Beristain por nuevo rumor de infidelidad

Elisa Beristain y Javier Ceriani, conductores de Chisme No Like, aseguraron tener información sobre la separación de Erik y Andrea.

Según los presentadores del programa ‘Chisme No Like’, ha surgido información que sugiere que Erik y Mónica pasaban tiempo juntos.

La familia se encontraba teniendo un buen momento cuando se descubrió la traición de Erik, según los conductores de Chisme No Like.

Los presentadores de «Chisme No Like», encargados de compartir la información que involucra al vocalista de «Timbiriche» con la estrella de Imagen Televisión.

Aseguró que la información es completamente falsa y la conductora no tuvo nada que ver en su decisión.

Andrea Legarreta lamentó que los conductores de «Chisme No Like» involucren a Mónica Noguera en el motivo de su separación con Erik Rubín.

«¡Ya basta! somos gente pública, pero somos seres humanos. Ustedes a base de mentiras, qué asco me dan», sentenció.

Mónica Noguera niega ser la tercera en discordia

Gustavo Adolfo Infante, reconocido periodista mexicano, se enlazó vía telefónica con su ex compañera de trabajo, Mónica Noguera.

En esta conversación, Noguera negó rotundamente cualquier involucramiento con Erik Rubín.

«No, claro que no, ayer estaba triste porque no sé de dónde viene, no sé de dónde sale esto. Érik es mi amigo», dijo la conductora.

