Andrea Legarreta de luto: Fans le hacen petición

En los comentarios donde Andrea Legarreta recuerda a Marta Aura en un vídeo que publicó en su cuenta de Instagram se encuentran algunos comentarios de sus seguidores de aquella red social que le piden que por favor se vuelve a transmitir esta novela en los canales mexicanos de televisión.

“Por qué no vuelven a pasar esta novela, yo la amaba y mi mamá me ayudaba a peinarme así y me compro algunas faldas así .” “Para mi, la mejor telenovela de los 90s y la historia de Rebeca y Samuel la más entrañable. Gracias por compartir. Una pena la perdida de Marta Aura. QEPD” ARCHIVADO DE: Andrea Legarreta de luto