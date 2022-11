Sale la verdad del padre del sospechoso

Aaron Brink, padre del joven que ahora está bajo custodia policial, dijo que sintió ‘miedo’ y estaba asustado, pero por el motivo menos pensado. Brink declaró: “Estaba asustado. Pensé: ‘Dios mío, mie***a, ¿es gay? Y no es gay… Soy mormón. Soy un republicano conservador y no soy gay. No soy gay. No somos gay”, de acuerdo con TMZ.

El padre de Anderson Lee Aldrich es actor del cine para adultos y se hace llamar ‘Di** Delaware’, de acuerdo con lo publicado por TMZ. Pese a su polémica declaración, Brink mostró remordimiento al declarar: “No hay excusa para ir y matar gente. Si estás matando gente, hay algo mal. No es el responder… Lamento mucho su pérdida”.