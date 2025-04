Ancelotti dejará el Real Madrid tras alcanzar acuerdo Brasil

Ancelotti no dirigirá al Real Madrid en el próximo Mundial de Clubes en Estados Unidos.

El acuerdo entre el entrenador y la CBF contempla un salario de 10 millones de euros anuales.

El contrato de Ancelotti se extenderá inicialmente hasta el Mundial de 2026, con opción a renovarlo hasta 2030.

Te puede interesar: Barcelona derrota al Real Madrid y se consagra campeón de la Copa del Rey

Brasil espera que su llegada marque el inicio de una nueva etapa de éxitos internacionales.

La CBF busca devolver a la canarinha al primer plano mundial confiando en el talento de su actual generación.

Ancelotti pondrá fin a su segunda etapa en el Real Madrid, donde amplió su leyenda como uno de los técnicos más exitosos.

La apuesta por el italiano refleja el deseo de Brasil de recuperar su histórica supremacía en el fútbol global.

La salida de Ancelotti del Real Madrid se hará oficial en junio

🚨🇧🇷 BREAKING: Carlo Ancelotti and Brazil have reached an agreement in principle for the Italian to become Seleçao head coach for the World Cup 2026.

Deal valid from June, NOT after Clubs World Cup.

Real Madrid and Ancelotti would part ways nicely with formal steps needed next. pic.twitter.com/w0KuNqvMEj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 28, 2025