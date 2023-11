Anahí preocupa a sus seguidores tras abandonar concierto de RBD por problemas de salud

Anahí interrumpe concierto por enfermedad

Apoyo masivo en redes

Mensajes de recuperación inundan comentarios

RBD se encuentra de gira tras su regreso a los escenarios después de varios años fuera de la escena musical.

Sin embargo, la noche del viernes 17 de noviembre Anahí tuvo que dejar el escenario luego de presentar un terrible malestar que le impidió continuar.

A través de las redes sociales han comenzado a circular las imágenes que muestran a la cantante recibiendo atención médica.

Mientras que Anahí lanzó un breve comunicado para sus seguidores, en el que explicó por lo que estaba pasando la noche del viernes en Sao Paulo, Brasil.

Anahí abandona concierto

«Quiero darles las gracias a cada uno de ellos, mis cuatro hermanos, que ellos saben que no han sido días fáciles», comenzó Anahí en el escenario.

«Estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche», continuó su mensaje.

«Estar aquí con ustedes para mi es lo más importante porque hemos esperado muchos años», dijo mientras los fanáticos comenzaban a mostrar su apoyo entre gritos.

Mientras el público se manifestaba por medio de gritos y vítores en apoyo a la cantante, explicó se retiraría del escenario para ir al hospital y descubrir que estaba pasando con ella.