Una madre hispana pide milagro ante tragedia

Sufrió un derrame cerebral y su seguro médico está a punto de llegar a su fin

Su esposo hace denuncia por negligencia médica

¡LUCHA POR SU VIDA! Una mujer hispana se encuentra pidiendo un milagro ante la situación crítica que está viviendo, después de que fue diagnosticada con un derrame cerebral. Su familia pide apoyo después de que el seguro médico esté por llegar a su fin y las cuentas comenzaron a llegar.

Fue su esposo, quien hizo una denuncia por negligencia médica y detalló los hechos que ocurrieron con la mujer que perdió parte de su cráneo por error del médico. Al momento, las complicaciones de salud siguen aumentando y pidieron apoyo a la comunidad para volver al quirófano y poder sobrevivir a esa situación.

ESPERA UN MILAGRO

A cuatro meses de su derrame cerebral, Ana Torres sigue aferrada a la vida. A la hispana se le acabaron los recursos y el seguro médico, ahora teme perder su milagro de mantenerse respirando. Tras sufrir, en diciembre de 2022, el derrame cerebral durante unas vacaciones en Nevada, la operaron de emergencia del cerebro.

“La doctora me dijo que la mayoría de personas no se recuperan y no quieren vivir así, que si la quería operar o no”, dijo a MundoNow su esposo, Rodrigo Torres.