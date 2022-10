A la también empresaria no le importó que sus miles de seguidores la alabaran por sus atuendos y su belleza y no tuvo miedo en contar lo que utiliza para verse delgada y hasta con el vientre moldeado lo que recomendó sin duda a sus fanáticos quienes se impactaron al verla levantarse la blusa en un reciente video.

Pero reveló su secreto: “Es súper discreta y la verdad yo me la pongo siempre en Enamorándonos con los vestidos, con los jumpsuits y ustedes no se dan cuenta que traigo faja ¿verdad? Pues sí, siempre traigo faja, ya sea la cinturilla moldeadora, el short power net que ayuda a levantar las pompis”, aseguró Ana Patricia Gámez sin pudor.

La conductora de Enamorándonos reconoció que la faja la utiliza siempre en el programa: “Esta cinturilla viene en dos colores, en este que es como beige o nude y otra en color negro. A veces me preguntan si se nota mucho cuando la traes puesta y yo digo que depende mucho de la ropa, si traes una licra muy delgadita pues es obvio que se va a notar pero de pronto con otro tipo de tela, un estilo más sueltito o gruesa la verdad que no se nota”.

¿La gente le aplaudió su sinceridad?

Ante el video de Ana Patricia Gámez con su secreto de la faja especial que utiliza, la gente comentó: “Ana donde la puedo ordenar”, “Excelente”, “Sigues comiendo cerezas”, “Yo la quiero”, “¿Cuánto cuestan Anita?”, “Saludos Anita hermosa Día a día te admiro más por tu dedicación y esfuerzo al tu trabajo y que con mucha perseverancia logras alcanzar tus metas, Que tengas mucha suerte en tu tienda Beashion y que Dios te bendiga siempre”.

Más personas aseguraron: “Se ven súper cómodas..Tendré que encargar la mía”, “Yo la usé algún tiempo porque me dijeron que me serviría para el dolor de la espalda, pero la verdad es muy incómoda yo no la aguanto todo el día”, “Ana Patricia esa faja que tienes no saca mucho los rollitos de atrás”, “Si pero tu no necesitas una faja te ves bien a lo natural”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ANA PATRICIA GÁMEZ Y SU FAJA.