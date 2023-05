ANA PATRICIA VIVE MOMENTO 'INCÓMODO'. Rafael Araneda le cuestiona sobre su esposo e hija y ¿ella terminó enojada confesando lo impensable? (VIDEO)

Ana Patricia Gámez se confiesa con Rafael Araneda

En Enamorándonos la conductora fue sometida aun interrogatorio

Hizo confesiones que nadie esperaba sobre su esposo e hija Ana Patricia Gámez es de las conductoras hispanas más queridas por los latinos en EEUU y a través de su show Enamorándonos se ha logrado ganar el respeto de la audiencia, sin embargo cuando se trata de su vida personal, siempre es muy reservada, hasta que en pleno programa dijo a Rafael Araneda algunas confesiones de su esposo e hija, que nadie esperaba. Y es que en una de las secciones de Enamorándonos llamada ‘La Silla Caliente’, uno de los conductores le hace preguntas a un participante o a su colaborador y esta ocasión fue el turno de Ana Patricia Gámez quien no se quedó callada ante los cuestionamientos de Rafael Araneda preguntas muy personales. Ana Patricia Gámez ¿pasa un momento incómodo? La primer pregunta que Rafael Araneda le hizo a Ana Patricia Gámez fue si creía que algunos de los integrantes del show se enojan con ella por lo sincera que es: “Probablemente sí obvio hasta yo me molestaría si me dicen algo en televisión nacional y lo entiendo y creo que a veces sí se me nota el enojo pero al final del día siento que muchas veces alguno de mis comentarios aunque les puedan incomodar, sorry chicos, siento que también son el sentir del público que nos ve en casa, entonces, puede ser que sí”, contestó la mexicana. Muy seria, la mexicana tuvo que soportar el momento incómodo en que las preguntas de su compañero Rafael Araneda le llegaban por parte del público y le cuestionaban sobre su vida personal, algo que ella ha mantenido muy reservado en todo el tiempo en que ha estado en el ojo público en programas como Despierta América y Enamorándonos.

Rafael Araneda ‘puso en jaque’ a su compañera Aunque las preguntas venían de la audiencia de Enamorándonos, a Rafael Araneda le tocó la labor de poner ‘incómoda’ a Ana Patricia Gámez; a la pregunta de si al esposo de la mexicana le incomodaba ‘la relación’ que tiene con el chileno, ella no dudó en manifestar lo que poca gente sabía sobre la amistad con su compañero de Enamorándonos. “¿A tu esposo le incomoda tu relación o cómo te llevas con Rafa?”, fue una pregunta del público leída por el chileno y Ana Patricia manifestó: “No, nunca ha sido celoso, imagínate, he participado en ‘Mira Quien Baila’, sabe que tenemos amistad, la verdad es que nunca he recibido por parte de él un comentario sobre nuestra amistad o de cómo nos llevamos en el programa”, contestó, para luego Rafael Araneda rematar y decir “a mi tampoco me ha dicho nada”.

Ana Patricia Gámez le da un consejo que nadie esperaba a su hija Otro tema que nadie esperaba que Ana Patricia Gámez tocara en ‘La Silla Caliente’ de Enamorándonos es sobre el consejo que le da a su hija en el amor y ella sin dudar contestó lo más inesperado: “Sería que tenga muchos novios… ojo que no me escuche su papá porque se va a enojar pero se lo digo porque yo siento que yo no… que no se case joven, que disfrute del amor, que disfrute conocer personas, que disfrute de su vida”, contestó. Y continuó sobre el consejo para su hija: “Que ame a los demás porque el concepto del amor no solamente abarca la pareja, sino amar alrededor, lo que hace, sus estudios, lo que quiera hacer de grande, su profesión… (que se case) a los 35 años… Giulietta uno a la vez, y para ti también Gael ¿ok?”, finalizó la mexicana.

¿Atacan a Rafael Araneda por poner incómoda a su compañera? Mucha gente se expresó ante las confesiones de Ana Patricia Gámez y la manera en que Rafael Araneda se las cuestionó y opinaron en el video de Instagram de la conductora: “Ana es muy sincera y es digna de admiración. Es una mujer completa”, “Para mi que es mejor que sea sincera. Porque TODOS los del palco merecen una llamada de atención”, “Me encanto cuando hablo de los sentimientos por los cuales pasamos las mamás. Que estamos 24/7 pero siempre sentimos que falta más y pensamos todo el tiempo si lo estamos haciendo bien”, “un aplauso eres las más sincera de ese programa”. Más personas se manifestaron en apoyo a la mexicana: “Ana por favor no le des más oportunidades a Williams solamente juega con las participantes”, “Me encanta como es Anita todo lo que dice le queda. Agarra los dichos de volada es preciosa me encanta mirarla”, “Me encanta @anapatriciatv proyecta mucho y transmite mucho. Y eso pocas conductoras lo dominan”, “Es directa y franca como buena norteña”, se puede leer. AQUÍ EL VIDEO DE LO QUE DIJO ANA PATRICIA GÁMEZ.

TE PUEDE INTERESAR