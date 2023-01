ANA PATRICIA 'SE DESPECHUGÓ'. La conductora de Enamorándonos se emocionó 'de más' por algo especial y terminó mostrando sus 'encantos frontales' (VIDEO)

A través de su cuenta de Instagram , Ana Patricia Gámez no se quedó tranquila presumiendo que el programa de Enamorándonos llegó a sus 600 emisiones por lo que no dejaría de celebrar y para dicho día tan especial decidió vestirse acorde a la ocasión dejando a sus fanáticos impactados.

La conductora de Enamorándonos, Ana Patricia Gámez dejó a sus miles de seguidores muy asombrados de sus encantos frontales, pues se atrevió a ‘despechugarse’ con un atuendo que no dejó mucho a la imaginación y lo hizo por una celebración muy especial para la mexicana quien también es empresaria.

Rápidamente, la sección de comentarios del video comenzó a explotar con muchos mensajes para la mexicana: “Hermoso diseño se te mira elegante”, “Ana Patricia, la única razón por la cual veo Enamorándonos es para verte a ti”, “Bellísima como siempre te queda la ropa Dios te bendiga Ana”, “Me encantó tu vestuario de ayer on my God Bellísimo”, “Con glamour y belleza”, “Todo lo queda bien a mi niña hermosa”.

Pero no se quedó tranquila y Ana Patricia Gámez publicó otro video en que se puede ver cómo promociona su corset tipo blusa negro poniéndose la cámara en el pecho para acercar sus perlas y que la gente viera la forma del mismo, pero lo que se robólas miradas fueron sus ‘pechugas’ que no dejaban mucho a la imaginación.

Ana Patricia Gámez conquistó a todos con su traje negro y su corset con piedras que estaba muy escotado, como pocas veces se deja ver: “Me encantó ese traje te miras espectacular”, “Ana Patricia eres una linda muñequita”, “me encantó como te mirabas se me vino a la mente Selena”, manifestaron más personas a la mexicana.

Enamorándonos le ha cambiado la perspectiva de vida a la mexicana

En una reciente entrevista de Ana Patricia Gámez con ‘El Diario de NY‘, la mexicana aseguró que el programa de ‘Enamorándonos’ le ha dejado una visión distinta a nivel profesional y a nivel personal, creciendo mucho en su profesión y aprendiendo mucho de la vida de los participantes.

“La Ana Patricia que llegó hace 3 años, no es la misma de ahora, más madura, este trabajo a mí me gusta, lo disfruto y más que un trabajo, es como un día a día, cosa que necesitamos todos los seres humanos, tener emociones buenas, malas, altos bajos, porque si no la vida de uno es muy aburrida”, aseguró en una entrevista para dicho portal. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL CORSET DE ANA PATRICIA GÁMEZ.