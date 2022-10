Pero las palabras de Ana Patricia Gámez fueron más allá para el concursante de Enamorándonos USA a quien le aconsejó con todo su corazón que ‘hiciera las paces’ con su padre y sin dudarlo precisó: “Quienes ya no tenemos padre, porque ya falleció, ya no podemos dar ese abrazo que queremos o escuchar su voz”, precisó.

En junio de 2020, la triste noticia de la muerte de su padre cimbró a todos: “Mi amado Padre: tu partida me deja un gran vacío en mi corazón que intentaré llenar al recordar todas las hermosas experiencias que tuve a tu lado, gracias por la niñez que me regalaste y porque compartí contigo momentos maravillosos también de grande. Eres mi gran guerrero que por 5 años luchó contra el cáncer y como un fuerte roble no te querías dejar vencer, pero Dios así lo decidió y sé que hoy estás a su lado. Moriste en paz y ya no sufres más”, escribió la mexicana en ese entonces.

Los conmovedores comentarios para el triste caso de Enamorándonos USA

Rafael Araneda también da su apoyo a Ana Patricia Gámez en el show al verla tan conmovida, pero la audiencia no dudó ni un segundo en comentar sobre el caso del italiano y su padre: “La verdad que me emocione muchísimo, perdí a mi Mama hace solo 6 semanas y hubiera dado la vida para poder abrazarla de nuevo”, “Hermoso momento …. me encantó aún más lo sensible y que abrió su corazón”, “Hay tantos padres que han hecho un daño permanente con su ausencia”.

Otras personas comentaron: “Que emoción tan grande, me hizo llorar porque yo no tengo mi padre vivo y lo extraño como si fuera hoy, hace 14 años se me fue”, “Mi hijo tampoco tuvo una figura paterna. Su padre lo abandonó cuando tenía 4 años. Y es muy duro porque el tiempo no vuelve. Pero la vida se transforma. Algún día, cuando tengas tus propios hijos, esfuérzate por ser un padre presente, ese que te faltó”, “Que bello y que ejemplo no sentir vergüenza siendo un hombre hecho y derecho darle tantos besos a su papi, hermoso”. AQUÍ PUEDES VER EL MOMENTO QUE HIZO LLORAR A ANA PATRICIA GÁMEZ.