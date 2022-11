Enfundada en un traje anaranjado que incluso combinaba con los colores que traía Francisca, la mexicana Ana Patricia Gámez impactó a propios y extraños confesando que ya casi no veía a su amiga por ciertas razones y a la recién convertida en mamá no le quedó de otra más que dar explicaciones sobre lo que sucede entre ellas.

Francisca escucha el ‘reclamo’ de su querida amiga mexicana

Ana Patricia Gámez fue muy clara con Francisca y le dijo en un corte comercial de Despierta América: “Aquí poniéndome al día con la mana porque es que si no vengo no nos vemos…”, precisó la mexicana como en tono de reclamo para la de República Dominicana a quien no le quedó de otra más que contestarle: “No, no nos vemos”.

Pero Francisca trató de echarle toda la responsabilidad a Ana Patricia diciendo: “Pero es que ella tiene tantos negocios, tantas cosas y ya nunca pasa por mi casa”, sin embargo jamás esperó que la mexicana dijera que todo se debía a su vida de señora: “No nos vemos, no platicamos… ay sí, no existe nada más que Gennaro y Francesco”, le aseguró.