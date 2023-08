Compartió la noticia en redes.

Ella y su esposo pasaron gran susto.

Tiene una adorable familia.

Ana Patricia Gámez: ¿La presentadora de “Enamorándonos” está embarazada? Ella misma contó la anécdota en Instagram.

Con la honestidad que la caracteriza, Ana Patricia contó que pasó un gran susto al pensar que estaba embarazada nuevamente.

«No más estaba pensando en pañales, carriola, en cuna», aseveró Gámez a través de sus historias en su perfil de Instagram.

La estrella de UniMás actualmente es madre de dos pequeños: Gael y Giulietta, fruto de su matrimonio con Luis Carlos Martínez.

Falsa alarma de embarazo

Ana Patricia Gámez agradeció que un dolor menstrual dejara atrás su preocupación de estar embarazada por tercera ocasión.

«Me estoy terminando un tecito doble de manzanilla antes de bajarme aquí en el trabajo porque traigo tremendo cólico».

«Pero hasta ese dolor me da alivio porque prefiero que me duela la barriga a que me crezca por los próximos nueve meses».

«Me llevé tremendo susto. No saben, no más estaba pensando en pañales, carriola, en cuna», dijo Gámez en Instagram.